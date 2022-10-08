«Ак Барс» на своем льду уступил «Барысу»

«Ак Барс» на своем льду уступил «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

В составе команды из Астаны голами отметились защитник Самат Данияр, а также нападающие Адиль Сагадеев и Линден Вей.

У казанцев голы на счету форвардов Кирилла Петрова и Артема Галимова.

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«Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Астана) — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Голы: Данияр — 1 (Муратов), 18:11 — 0:1. Петров — 4 (бол., Сафонов, Войнов), 22:14 — 1:1. Бекетаев — 2 (Сергиенко), 27:05 — 1:2. Вей — 8 (бол., Луис, Григорьев), 31:58 — 1:3. Галимов — 2, 36:02 — 2:3.

Вратари: Билялов (59:02) — Гудачек.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 25 (8+10+7) — 33 (8+11+14).

Судьи: Бирин, Прокуратов.

8 октября. Казань. Татнефть-Арена. 6507 зрителей.