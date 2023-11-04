«Ак Барс» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» и «Барыс» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Казани и завершилась победой хозяев — 5:3.

Видео лучших моментов матча «Ак Барс» — «Барыс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Ак Барс» набрал 36 очков в 26 матчах и поднялся на второе место в турнирной таблице «Востока». «Барыс» находится на 11-й строчке (23 очка).

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