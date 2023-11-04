Дубли Яшкина и Юдина принесли «Ак Барсу» победу над «Барысом»

«Ак Барс» дома победил «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

За казанскую команды дублями отметились Дмитрий Яшкин и Дмитрий Юдин, еще один гол на счету Дмитрия Кателевского. У клуба из Астаны забили Понтус Оберг, Джозеф Лабейт и Давид Скленичка. Все шайбы «Барыс» заьросил в первом периоде.

«Ак Барс» набрал 36 очков в 26 матчах и поднялся на второе место в турнирной таблице «Востока». «Барыс» находится на 11-й строчке (23 очка).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Астана) — 5:3 (1:3, 1:0, 3:0)

Голы: Оберг — 13 (Ножье), 0:41 — 0:1. Лабейт — 5, 6:38 — 0:2. Скленичка — 3 (бол., Оберг), 14:05 — 0:3. Яшкин — 15 (Радулов), 16:45 — 1:3. Юдин — 3 (Семенов), 25:12 — 2:3. Яшкин — 16 (Шипачев, Лямкин), 40:57 — 3:3. Юдин — 4 (Семенов, Журавлев), 42:35 — 4:3. Кателевский — 4 (Лямкин), 54:28 — 5:3.

Вратари: Ахтямов (Билялов, 14:05) — Шутов.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 36 (11+10+15) — 25 (6+7+12).

Судьи: Спирин, Фатеев.

4 ноября. Казань. Татнефть-Арена. 8118 зрителей.