«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Барыс» в серии буллитов

«Ак Барс» дома по буллитам обыграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла на «Татнефть-Арене».

В основное время и в овертайме команды не забили голов — 0:0. Победу казанцам в серии буллитов принес точный бросок Кирилла Семенова.

«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд и занимает шестое место на «Востоке» с 58 очками в 48 играх. «Барыс» находится на 11-й строчке с 40 баллами.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Астана) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Семенов.

Вратари: Билялов — Шутов.

Штраф: 2 — 12.

Броски: 30 (10+8+9+3) — 21 (7+7+6+1).

Судьи: Бондарь, Морозов.

9 января. Казань. Татнефть-Арена.