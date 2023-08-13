Гол+пас Шипачева принесли «Ак Барсу» победу над «Барысом» в товарищеском матче

«Ак Барс» победил «Барыс» в матче предсезонного турнира в Казани — 5:2.

У казанцев забивали Станислав Галиев, Вячеслав Войнов, Артем Лукоянов, Кирилл Семенов и Вадим Шипачев, который на свой счет также записал результативную передачу. За астанинский клуб дубль оформил Аркадий Шестаков.

В следующем матче «Ак Барс» встретится с «Ладой» 23 августа. «Барыс» 20-го числа сыграет с «Локомотивом».

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«Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Астана) — 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Голы: Галиев (Петров), 13:06 — 1:0. Войнов (бол., Галиев, Шипачев), 18:32 — 2:0. Лукоянов (Дыняк), 28:42 — 3:0. Семенов (мен., Петров, Лямкин), 41:03 — 4:0. Шестаков (бол., Скленичка), 41:57 — 4:1. Шестаков (бол., Барбер, Муратов), 42:56 — 4:2. Кагарлицкий (Шипачев, Евсеев), 43:35 — 5:2.

Вратари: Билялов — Паскуале.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 22 (11+4+7) — 21 (2+7+12).

Судьи: Морозов, Соин.

13 августа. Казань. Татнефть-Арена. 2710 зрителей