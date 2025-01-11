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Сегодня, 15:30

«Ак Барс» — «Барыс»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Ак Барс» сыграет с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ 11 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Кателевский, игрок ХК «Ак Барс».
Фото ХК «Ак Барс».
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«Ак Барс» встретится с «Барысом» в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 11 января. Матч пройдет в спортивном комплексе «Татнефть Арена» в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Ак Барс» — «Барыс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ.

Жители Татарстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТНВ Татарстан». Для жителей Казахстана трансляция будет на телеканале Qazsport. Начнется эфир — в 19.30 по местному времени.

Команда из Казани в 41 матче набрала 54 очка и занимает третье место в Восточной конференции. Клуб из Астаны с 24 очками в 46 играх располагается на 11-й строчке на Востоке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Барыс
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