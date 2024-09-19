«Ак Барс» сыграет с «Барысом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в четверг, 19 сентября. Игра пройдет на «Татнефть Арене» в Казани, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «КХЛ», онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке и местный канал «ТНВ Татарстан» (для жителей региона). Трансляция начнется за 15 минут до матча. В Казахстане встречу будет показывать Qazsport.

Ключевые события матча «Ак Барс» — «Барыс» доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Ак Барс» набрал 4 очка в 4 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Барыс» — 3 очка в 5 играх. В сезоне-2023/24 «Ак Барс» выбыл в 1/8 финала Кубка Гагарина, «Барыс» не попал в плей-офф.