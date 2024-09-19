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Сегодня, 17:30

«Ак Барс» — «Барыс»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Ак Барс» и «Барыс» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ак Барс» сыграет с «Барысом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в четверг, 19 сентября. Игра пройдет на «Татнефть Арене» в Казани, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «КХЛ», онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке и местный канал «ТНВ Татарстан» (для жителей региона). Трансляция начнется за 15 минут до матча. В Казахстане встречу будет показывать Qazsport.
Ключевые события матча «Ак Барс» — «Барыс» доступны в матч-центре на нашем сайте.
«Ак Барс» набрал 4 очка в 4 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Барыс» — 3 очка в 5 играх. В сезоне-2023/24 «Ак Барс» выбыл в 1/8 финала Кубка Гагарина, «Барыс» не попал в плей-офф.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Барыс

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