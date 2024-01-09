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Сегодня, 13:30

«Ак Барс» — «Барыс»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

«Ак Барс» сыграет с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ 9 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Станислав Галиев, игрок ХК «Ак Барс».
Фото ХК «Ак Барс»
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«Ак Барс» встретится с «Барысом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 9 января, во вторник. Игра пройдет в ледовом Дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ак Барс» — «Барыс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Республики Татарстан смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТНВ Татарстан». Начало эфира — 19.30 по местному времени. Для жителей Казахстана будет доступна трансляция на телеканале Qazsport. Начнется эфир — в 22.20 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Барыс
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