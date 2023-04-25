«Ак Барс» обыграл ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина

«Ак Барс» на своем льду обыграл ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2:1.

Счет открыл форвард армейцев Прохор Полтапов на последней минуте первого периода. В середине второго периода нападающий «Ак Барса» Александр Радулов сравнял счет. В третьем периоде форвард казанцев Станислав Галиев вывел свою команду вперед и установил окончательный счет встречи.

ЦСКА ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч между командами пройдет 27 апреля в Москве.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Пятый матч

«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Полтапов — 2, 19:56 — 0:1. Радулов — 10 (бол., Шипачев), 29:35 — 1:1. Галиев — 7 (Лямкин, Семенов), 52:22 — 2:1.

Вратари: Билялов — Рейдеборн (58:48).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (8+11+4) — 18 (8+5+5).

Судьи: Белов, Оленин.

25 апреля. Казань. Татнефть-Арена. 8619 зрителей.

Счет в серии: 2-3