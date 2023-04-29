ЦСКА победил «Ак Барс» в седьмом матче и выиграл Кубок Гагарина

ЦСКА обыграл «Ак Барс» в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина — 3:2. Встреча прошла в Казани.

Счет открыл нападающий казанцев Кирилл Петров на последней минуте первого периода.

Во втором периоде в составе «Ак Барса» отличился Дмитрий Воронков. За ЦСКА шайбы забросили Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц.

В третьем периоде шайб заброшено не было.

ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3 и стал обладателем Кубка Гагарина-2023. Армейцы выиграли трофей второй раз подряд и третий в истории. По числу побед ЦСКА сравнялся с «Ак Барсом».

КХЛ. Плей-офф. Финал. Седьмой матч

«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

Голы: Петров — 3, 19:10 — 1:0. Слепышев — 8 (Светлаков), 20:15 — 1:1. Воронков — 8 (Радулов), 27:16 — 2:1. Каменев — 11 (Плотников), 30:12 — 2:2. Дитц — 4 (Окулов), 31:28 — 2:3.

Вратари: Билялов (58:02) — Рейдеборн. Штраф: 6 — 6.

Броски: 21 (5+8+8) — 33 (14+14+5).

Судьи: Бирин, Оленин.

29 апреля. Казань. Татнефть-Арена.

Счет в серии: 3-4.