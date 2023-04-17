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Сегодня, 21:47

«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

Мария Гусева
«Ак Барс» — ЦСКА.
Фото Владимир Беззубов/photo.khl.ru
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«Ак Барс» на своем льду обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина — 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Лукоянов, Станислав Галиев, Дмитрий Воронков и Кирилл Панюков.

За ЦСКА единственный гол забил Михаил Григоренко.

«Ак Барс» ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч пройдет 19 апреля в Казани, начало встречи — 19.00 по московскому времени.

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«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Лукоянов — 2 (мен.), 6:57 — 1:0. Григоренко — 10 (Дитц, Провольнев), 14:46 — 1:1. Галиев — 6 (бол., Шипачев, Войнов), 22:00 — 2:1. Воронков — 6, 47:28 — 3:1. Панюков — 3 (Адамчук, Лямкин), 52:54 — 4:1.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (9+13+6) — 36 (17+9+10).

17 апреля. Казань. Татнефть-Арена.

Счет в серии: 1-0.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
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ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
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