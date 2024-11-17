«Ак Барс» примет ЦСКА в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 17 ноября. Стартовое вбрасывание в матче на льду «Татнефть-Арены» в Казани — в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию игры «Ак Барс» — ЦСКА в прямом эфире проведет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также встречу покажут на официальном сайте КХЛ и казанском канале «ТНВ Татарстан» (для жителей региона).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Казани. Ключевые события и результат игры «Ак Барс» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате-2024/25 «Ак Барс» провел 24 матча и набрал 33 очка, предыдущим соперником казанцев был СКА (3:2 ОТ). У ЦСКА — 24 игры и 31 очко, в четверг московские армейцы обыграли «Локомотив» (2:0).

Матч «Ак Барс» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс