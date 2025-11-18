Видео
18 ноября, 16:00

«Ак Барс» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Ак Барс» и ЦСКА встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Ак Барс», Telegram

«Ак Барс» и ЦСКА встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 18 ноября. Игра пройдет на «Татнефть Арене» в Казани, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Казани. За основными событиями и результатом игры «Ак Барс» — ЦСКА можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 19:00. Татнефть-Арена (Казань)
Ак Барс
ЦСКА

В прямом эфире встречу казанцев и армейцев покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция начнется за 10 минут до игры.

Обе команды провели по 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ-2025/26, «Ак Барс» набрал 36 очков, ЦСКА — 27. 12 октября казанцы победили москвичей со счетом 3:2.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
