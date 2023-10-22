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Сегодня, 15:45

«Ак Барс» — ЦСКА: прямая трансляция матча КХЛ

Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА начнется в 16.45 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Ак Барса».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В воскресенье «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» в Казани сыграет против московского ЦСКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Ак Барс» — ЦСКА будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Смотрите видеотрансляцию матча «Ак Барс» — ЦСКА на официальном сайте КХЛ. Начало — в 16.50 по московскому времени. Онлайн-сервис «Кинопоиск» также проведет прямой эфир игры КХЛ.

Казанцы с 28 очками занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА располагается на пятой строчке Запада с 23 баллами.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
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