В воскресенье «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» в Казани сыграет против московского ЦСКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Ак Барс» — ЦСКА будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Смотрите видеотрансляцию матча «Ак Барс» — ЦСКА на официальном сайте КХЛ. Начало — в 16.50 по московскому времени. Онлайн-сервис «Кинопоиск» также проведет прямой эфир игры КХЛ.

Казанцы с 28 очками занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА располагается на пятой строчке Запада с 23 баллами.

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