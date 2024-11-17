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Сегодня, 19:13

ЦСКА победил «Ак Барс» в Казани

Руслан Минаев
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ЦСКА на выезде победил «Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.

У армейцев шайбы забросили Владислав Каменев, Владислав Провольнев и Виталий Абрамов.

ЦСКА одержал третью победу подряд. Московский клуб набрал 33 очка и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 33 очками — на 3-е строчке таблицы «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Каменев — 5 (Провольнев, Окулов), 36:25 — 0:1. Провольнев — 2 (Исхаков, Гурьянов), 38:57 — 0:2. Абрамов — 11 (Ярош), 46:32 — 0:3.

Вратари: Билялов — Просветов.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 27 (10+5+12) — 32 (11+10+11).

Судьи: Беляев, Беляев.

17 ноября. Казань. Татнефть-Арена. 8555 зрителей.

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КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)

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