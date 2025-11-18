Видео
18 ноября, 21:18

ЦСКА в гостях победил «Ак Барс» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
ЦСКА в Казани обыграл «Ак Барс» в FONBET Чемпионате КХЛ — 4:1.
Фото ХК ЦСКА

ЦСКА на выезде переиграл «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

Победу армейцам принесли голы Максима Соркина, Дмитрия Бучельникова, Павла Карнаухова и Кирилла Долженкова.

Единственную шайбу казанцев забросил Илья Сафонов.

ЦСКА (29 очков) прервал серию из двух поражений и занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» (36) проиграл во втором матче кряду и идет третьим на «Востоке».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 19:00. Татнефть-Арена (Казань)
Ак Барс
ЦСКА

Источник: Таблица КХЛ
39

  • Олег Каноков

    Спасибо,бро!

    18.11.2025

  • Кот-матрос

    С хорошей победой!

    18.11.2025

  • Кот-матрос

    С уверенной победой!

    18.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Тренеропад в КХЛ продолжится завтра. Ждем еще одну статусную отставку в лиге. (с)

    18.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Воду дали?

    18.11.2025

  • Axel Pervolainen

    Комбинации Морозова-Зарипова... Хм. Так сейчас во всей лиге таких игроков нет. Вот и идут у всех команд качели.Все одинакового уровня.Меняй не меняй тренеров.

    18.11.2025

  • Vitamin007

    Молодцы Братишки, не в пример некоторым!

    18.11.2025

  • rotkiv

    Сегодня госпожа удача была на стороне армейцев, но по игре казанцы почти во всех компонентах были лучше, но реализация подвела

    18.11.2025

  • Инженер по охране труда

    У вас команда крепкая, сезон длинный, к плейоф будете в полном порядке, нет сомнений!

    18.11.2025

  • Никифор

    Сейчас физрук будет вещать, что движемся в правильном направлении и ищем стабильность и основательность. Пусть ищет в Челябинске.

    18.11.2025

  • Andrey Sakharov

    С победой РККА))) Мы вот сплоховали в битве с мясом

    18.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Апликатор ..

    18.11.2025

  • Saiga-спринтер

    По реализации это пока самый лучший матч ЦСКА в этом сезоне. Главное была организованная защита и кипер не дремал. Когда сзади порядок, то и впереди всё складывается.

    18.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Все эти годы сколько я болею за Барсов, вызывало уважение что руководство всегда давало очень большой шанс любому тренеру, и это приносило результат. Но Гениятуллин явно не тянет уровень Ак Барса, второй сезон и те же самые ошибки... замены достойной Билялову как небыло так и нет, Бердин явно и очен явно дыра, этого только слепой не видит...в атаке полный сумбур. Технических комбинаций как было во времена Морозова- Зарипова даже близко нет. Барабанов ( самый техничный игрок , наравне с Семеновым и Галимовым) просто потерялись. В какой хоккей играют сейчас Барсы? У команды всегда был свой особый стиль игры. А сейчас тупо просто бей- беги

    18.11.2025

  • Никифор

    У нас в последних матчах из 7 только 2 выиграно. мыв яме."Наших" дней уже давно нет )))) а болельщиков ЦСКА с победой!

    18.11.2025

  • Олег Каноков

    Ну вот,смогли же АК Барс крепкий оформить.Пока далеко до стабильности,но сегодня убедили.Всех армейских с победой!

    18.11.2025

  • Звездоносец

    Играли две команды ,играющие в силовой хоккей .Первый период был явно за казанцами ,но 2 и 3 периоды были под контролем ЦСКА.Здорово сыграл Гамзин ...Единственную шайбу АК Барс забросил,когда Охотюк вытащил шайбу из-под собственного вратаря .Смогли перебороть себя и провели очень качественные два периода. Атаки казанцев с каждым разом шли на убыль.Пока ещё недоработок много ,но сдвиги есть и счёт нравится.

    18.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    простая мысль, что в последнее время ЦСКА в меньшинстве пускает регулярно, а 2:0 в такой игре - почти приговор. тренер рискнул, что логично. но не свезло. зато в Москве было иначе. в итоге, получается, более менее справедливо.

    18.11.2025

  • бутсы кокорина

    Проблема не только вратарская, защита так же сыграла плохо, и в нападении полный ноль. Когда пришлось отыгрываться, вообще перестали бросать по воротам. За первые пол игры 21 бросок, за вторые 4!!!

    18.11.2025

  • Никифор

    это никитинский стиль, превращает ЦСКА в Локо! глядишь дойдете до финала и разнесете другого финалиста))) а то некоторые ваши горячие головы отправляли его в отставку.

    18.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Как тут правильно сказали - архитипичный хоккей Никитина. Порадовала реализация и то, что бились-боролись. Нестеров перестал изображать полузащитника - и когда играет проще, то получается надежнее. Понравился Патрихеев, Антоху братцким отдали не за мешок с шайбами, выходит. Выходит и то, что талантливые армейские коллективы по очереди щелкнули по носу топов Востока, в плане конкурентности Лиги это не может не радовать. Ложка дегтя - выигрывать с 15 бросками за игру получается далеко не у всех. Сегодня просто статистика частично вернула нам аномалии с реализацией своего большинства и убивания чужого. Сокопытников с победой, соперник сильный, до игры ничейку в основное за счастье бы посчитал)

    18.11.2025

  • Павел Леонидович

    Ну надо же! Но я сомневаюсь, что парни игорька отставивают. Ну и если это разово или еще на 2-3 матча, то такое себе. Но в моменте шикарно: отыгрались в меньшинстве, 2 гола в большинстве, возили котофеев по бортам, вот на такой хоккей хочется смотреть! ЦВБП!

    18.11.2025

  • Инженер по охране труда

    Главное результативный в плане приобретения очков!

    18.11.2025

  • Инженер по охране труда

    Однако, факт! Свершилось!

    18.11.2025

  • Инженер по охране труда

    Как говорил незабвенный великий тренер Анатолий Владимирович Тарасов: "Вратарь - это половина команды", и доверил место в воротах ЦСКА 17-летнему Владиславу Третьяку. Не обижайтесь, казанцы! Просто сегодня был не ваш день!

    18.11.2025

  • Dolphin75

    Пошла вода горячая!

    18.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Чисто тренеский проигрыш... что мешало , забив гол, за 40 секунд до конца периода, имея большинство и приемущество - засушить игру и уйти на второй период со счетом 1-0?

    18.11.2025

  • AZ

    ЦСКА с победой! Бросков, конечно, маловато, но хоть в обороне надежно и без вратарских ляпов.

    18.11.2025

  • Никифор

    там Гамзин тащил всё подряд.

    18.11.2025

  • Mikhail Yuryevich

    Ну наконец-то, в гостях победа над серьёзным оппонентом! Вторую Бучельников классную кистевым забросил! Результаты не очень совсем, но игра явно прослеживается и впереди обязан быть прогресс, особенно с таким подбором нападающих для уровня сегодняшнего КХЛ

    18.11.2025

  • Никифор

    Пока Кудашов свободен, хватайте его. С этими физруками каши не сварить. В аб три тренера вратарей, Абрамов, Гелашвили и Агопеев, а все вратари дырявые. Сейчас опять будет лить воду про основательность и стабильность. Проиграть дома мёртвому ЦСКА это надо умудриться. Пропускали на любой вкус, и в меньшинстве и в большинстве! Если бы ЦСКА нанес столько же бросков по воротам АБ, то счёт был бы неприличным.

    18.11.2025

  • Инженер по охране труда

    Ну что сказать, братья армейские болельщики...Игры не видел...Но судя по счёту, ребята наши с таким опасным и неудобным для нас соперником как "Ак Барс" выполнили сегодня задание тренера идеально. Так держать пацаны! Верим в вас! Всех с победой!

    18.11.2025

  • Pavel D

    ЦСКА играл хорошо. Голы красавцы. А Гамзин, тащил всё что мог. И даже год был забит не только 5 на 3, а еще и свой игрок не дал Гамзину эту шайбу накрыть. В целом очень хорошее впечатление. Вот только ввести бы такие игры за правило.

    18.11.2025

  • 36

    Неужто?

    18.11.2025

  • wishesid

    Сегодня был образцовый Никитинский хоккей

    18.11.2025

  • Дмитрий Даниленко

    Вот сегодня прям СУПЕР!!!С победой!

    18.11.2025

  • Антинато Факуса

    ЦСКА с победой! :v:? Сегодня не хило реализация у Армейцев, однако! :thumbsup: Гамзин молорик, жаль в прошлой игре не поставили, могли бы побольше очков набрать, у него не плохо получается последние игры. И есть прогресс в третьем периоде - ура! :champagne:

    18.11.2025

  • Alexey Zakharov

    Мне игра понравилась, особенно концентрация команды. Выжали максимум из возможного. Всех с победой!

    18.11.2025

  • Alexey Tarasov

    Ну ведь можете когда хотите-КРАСАВЦЫ с ПОБЕДОЙ :thumbsup:и в Большенстве и Меньшенстве-Дима тащил :thumbsup:Надеюсь-останется порох на будущии игры:face_with_raised_eyebrow:Порадовали сегодня папу ЛЁШУ тем более в Казани:thumbsup::100::horse:

    18.11.2025

    КХЛ
    ХК Ак Барс
    ХК ЦСКА (Москва)
