ЦСКА в гостях победил «Ак Барс» в КХЛ

18 ноября, 21:18
ЦСКА на выезде переиграл «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.
Победу армейцам принесли голы Максима Соркина, Дмитрия Бучельникова, Павла Карнаухова и Кирилла Долженкова.
Единственную шайбу казанцев забросил Илья Сафонов.
ЦСКА (29 очков) прервал серию из двух поражений и занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» (36) проиграл во втором матче кряду и идет третьим на «Востоке».
Олег Каноков
Спасибо,бро!
18.11.2025
Кот-матрос
С хорошей победой!
18.11.2025
Кот-матрос
С уверенной победой!
18.11.2025
Adiоs Amigos R
Тренеропад в КХЛ продолжится завтра. Ждем еще одну статусную отставку в лиге. (с)
18.11.2025
Adiоs Amigos R
Воду дали?
18.11.2025
Axel Pervolainen
Комбинации Морозова-Зарипова... Хм. Так сейчас во всей лиге таких игроков нет. Вот и идут у всех команд качели.Все одинакового уровня.Меняй не меняй тренеров.
18.11.2025
Vitamin007
Молодцы Братишки, не в пример некоторым!
18.11.2025
rotkiv
Сегодня госпожа удача была на стороне армейцев, но по игре казанцы почти во всех компонентах были лучше, но реализация подвела
18.11.2025
Инженер по охране труда
У вас команда крепкая, сезон длинный, к плейоф будете в полном порядке, нет сомнений!
18.11.2025
Никифор
Сейчас физрук будет вещать, что движемся в правильном направлении и ищем стабильность и основательность. Пусть ищет в Челябинске.
18.11.2025
Andrey Sakharov
С победой РККА))) Мы вот сплоховали в битве с мясом
18.11.2025
Saiga-спринтер
Апликатор ..
18.11.2025
Saiga-спринтер
По реализации это пока самый лучший матч ЦСКА в этом сезоне. Главное была организованная защита и кипер не дремал. Когда сзади порядок, то и впереди всё складывается.
18.11.2025
Давлет Нурпиисов
Все эти годы сколько я болею за Барсов, вызывало уважение что руководство всегда давало очень большой шанс любому тренеру, и это приносило результат. Но Гениятуллин явно не тянет уровень Ак Барса, второй сезон и те же самые ошибки... замены достойной Билялову как небыло так и нет, Бердин явно и очен явно дыра, этого только слепой не видит...в атаке полный сумбур. Технических комбинаций как было во времена Морозова- Зарипова даже близко нет. Барабанов ( самый техничный игрок , наравне с Семеновым и Галимовым) просто потерялись. В какой хоккей играют сейчас Барсы? У команды всегда был свой особый стиль игры. А сейчас тупо просто бей- беги
18.11.2025
Никифор
У нас в последних матчах из 7 только 2 выиграно. мыв яме."Наших" дней уже давно нет )))) а болельщиков ЦСКА с победой!
18.11.2025
Олег Каноков
Ну вот,смогли же АК Барс крепкий оформить.Пока далеко до стабильности,но сегодня убедили.Всех армейских с победой!
18.11.2025
Звездоносец
Играли две команды ,играющие в силовой хоккей .Первый период был явно за казанцами ,но 2 и 3 периоды были под контролем ЦСКА.Здорово сыграл Гамзин ...Единственную шайбу АК Барс забросил,когда Охотюк вытащил шайбу из-под собственного вратаря .Смогли перебороть себя и провели очень качественные два периода. Атаки казанцев с каждым разом шли на убыль.Пока ещё недоработок много ,но сдвиги есть и счёт нравится.
18.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
простая мысль, что в последнее время ЦСКА в меньшинстве пускает регулярно, а 2:0 в такой игре - почти приговор. тренер рискнул, что логично. но не свезло. зато в Москве было иначе. в итоге, получается, более менее справедливо.
18.11.2025
бутсы кокорина
Проблема не только вратарская, защита так же сыграла плохо, и в нападении полный ноль. Когда пришлось отыгрываться, вообще перестали бросать по воротам. За первые пол игры 21 бросок, за вторые 4!!!
18.11.2025
Никифор
это никитинский стиль, превращает ЦСКА в Локо! глядишь дойдете до финала и разнесете другого финалиста))) а то некоторые ваши горячие головы отправляли его в отставку.
18.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
Как тут правильно сказали - архитипичный хоккей Никитина. Порадовала реализация и то, что бились-боролись. Нестеров перестал изображать полузащитника - и когда играет проще, то получается надежнее. Понравился Патрихеев, Антоху братцким отдали не за мешок с шайбами, выходит. Выходит и то, что талантливые армейские коллективы по очереди щелкнули по носу топов Востока, в плане конкурентности Лиги это не может не радовать. Ложка дегтя - выигрывать с 15 бросками за игру получается далеко не у всех. Сегодня просто статистика частично вернула нам аномалии с реализацией своего большинства и убивания чужого. Сокопытников с победой, соперник сильный, до игры ничейку в основное за счастье бы посчитал)
18.11.2025
Павел Леонидович
Ну надо же! Но я сомневаюсь, что парни игорька отставивают. Ну и если это разово или еще на 2-3 матча, то такое себе. Но в моменте шикарно: отыгрались в меньшинстве, 2 гола в большинстве, возили котофеев по бортам, вот на такой хоккей хочется смотреть! ЦВБП!
18.11.2025
Инженер по охране труда
Главное результативный в плане приобретения очков!
18.11.2025
Инженер по охране труда
Однако, факт! Свершилось!
18.11.2025
Инженер по охране труда
Как говорил незабвенный великий тренер Анатолий Владимирович Тарасов: "Вратарь - это половина команды", и доверил место в воротах ЦСКА 17-летнему Владиславу Третьяку. Не обижайтесь, казанцы! Просто сегодня был не ваш день!
18.11.2025
Dolphin75
Пошла вода горячая!
18.11.2025
Давлет Нурпиисов
Чисто тренеский проигрыш... что мешало , забив гол, за 40 секунд до конца периода, имея большинство и приемущество - засушить игру и уйти на второй период со счетом 1-0?
18.11.2025
AZ
ЦСКА с победой! Бросков, конечно, маловато, но хоть в обороне надежно и без вратарских ляпов.
18.11.2025
Никифор
там Гамзин тащил всё подряд.
18.11.2025
Mikhail Yuryevich
Ну наконец-то, в гостях победа над серьёзным оппонентом! Вторую Бучельников классную кистевым забросил! Результаты не очень совсем, но игра явно прослеживается и впереди обязан быть прогресс, особенно с таким подбором нападающих для уровня сегодняшнего КХЛ
18.11.2025
Никифор
Пока Кудашов свободен, хватайте его. С этими физруками каши не сварить. В аб три тренера вратарей, Абрамов, Гелашвили и Агопеев, а все вратари дырявые. Сейчас опять будет лить воду про основательность и стабильность. Проиграть дома мёртвому ЦСКА это надо умудриться. Пропускали на любой вкус, и в меньшинстве и в большинстве! Если бы ЦСКА нанес столько же бросков по воротам АБ, то счёт был бы неприличным.
18.11.2025
Инженер по охране труда
Ну что сказать, братья армейские болельщики...Игры не видел...Но судя по счёту, ребята наши с таким опасным и неудобным для нас соперником как "Ак Барс" выполнили сегодня задание тренера идеально. Так держать пацаны! Верим в вас! Всех с победой!
18.11.2025
Pavel D
ЦСКА играл хорошо. Голы красавцы. А Гамзин, тащил всё что мог. И даже год был забит не только 5 на 3, а еще и свой игрок не дал Гамзину эту шайбу накрыть. В целом очень хорошее впечатление. Вот только ввести бы такие игры за правило.
18.11.2025
36
Неужто?
18.11.2025
wishesid
Сегодня был образцовый Никитинский хоккей
18.11.2025
Дмитрий Даниленко
Вот сегодня прям СУПЕР!!!С победой!
18.11.2025
Антинато Факуса
ЦСКА с победой! :v:? Сегодня не хило реализация у Армейцев, однако! :thumbsup: Гамзин молорик, жаль в прошлой игре не поставили, могли бы побольше очков набрать, у него не плохо получается последние игры. И есть прогресс в третьем периоде - ура! :champagne:
18.11.2025
Alexey Zakharov
Мне игра понравилась, особенно концентрация команды. Выжали максимум из возможного. Всех с победой!
18.11.2025
Alexey Tarasov
Ну ведь можете когда хотите-КРАСАВЦЫ с ПОБЕДОЙ :thumbsup:и в Большенстве и Меньшенстве-Дима тащил :thumbsup:Надеюсь-останется порох на будущии игры:face_with_raised_eyebrow:Порадовали сегодня папу ЛЁШУ тем более в Казани:thumbsup::100::horse:
18.11.2025