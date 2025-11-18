ЦСКА в гостях победил «Ак Барс» в КХЛ

ЦСКА на выезде переиграл «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1. Победу армейцам принесли голы Максима Соркина, Дмитрия Бучельникова, Павла Карнаухова и Кирилла Долженкова. Единственную шайбу казанцев забросил Илья Сафонов. ЦСКА (29 очков) прервал серию из двух поражений и занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» (36) проиграл во втором матче кряду и идет третьим на «Востоке». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 19:00. Татнефть-Арена (Казань) Ак Барс ЦСКА

Олег Каноков Спасибо,бро! 18.11.2025

Кот-матрос С хорошей победой! 18.11.2025

Кот-матрос С уверенной победой! 18.11.2025

Adiоs Amigos R Тренеропад в КХЛ продолжится завтра. Ждем еще одну статусную отставку в лиге. (с) 18.11.2025

Adiоs Amigos R Воду дали? 18.11.2025

Axel Pervolainen Комбинации Морозова-Зарипова... Хм. Так сейчас во всей лиге таких игроков нет. Вот и идут у всех команд качели.Все одинакового уровня.Меняй не меняй тренеров. 18.11.2025

Vitamin007 Молодцы Братишки, не в пример некоторым! 18.11.2025

rotkiv Сегодня госпожа удача была на стороне армейцев, но по игре казанцы почти во всех компонентах были лучше, но реализация подвела 18.11.2025

Инженер по охране труда У вас команда крепкая, сезон длинный, к плейоф будете в полном порядке, нет сомнений! 18.11.2025

Никифор Сейчас физрук будет вещать, что движемся в правильном направлении и ищем стабильность и основательность. Пусть ищет в Челябинске. 18.11.2025

Andrey Sakharov С победой РККА))) Мы вот сплоховали в битве с мясом 18.11.2025

Saiga-спринтер Апликатор .. 18.11.2025

Saiga-спринтер По реализации это пока самый лучший матч ЦСКА в этом сезоне. Главное была организованная защита и кипер не дремал. Когда сзади порядок, то и впереди всё складывается. 18.11.2025

Давлет Нурпиисов Все эти годы сколько я болею за Барсов, вызывало уважение что руководство всегда давало очень большой шанс любому тренеру, и это приносило результат. Но Гениятуллин явно не тянет уровень Ак Барса, второй сезон и те же самые ошибки... замены достойной Билялову как небыло так и нет, Бердин явно и очен явно дыра, этого только слепой не видит...в атаке полный сумбур. Технических комбинаций как было во времена Морозова- Зарипова даже близко нет. Барабанов ( самый техничный игрок , наравне с Семеновым и Галимовым) просто потерялись. В какой хоккей играют сейчас Барсы? У команды всегда был свой особый стиль игры. А сейчас тупо просто бей- беги 18.11.2025

Никифор У нас в последних матчах из 7 только 2 выиграно. мыв яме."Наших" дней уже давно нет )))) а болельщиков ЦСКА с победой! 18.11.2025

Олег Каноков Ну вот,смогли же АК Барс крепкий оформить.Пока далеко до стабильности,но сегодня убедили.Всех армейских с победой! 18.11.2025

Звездоносец Играли две команды ,играющие в силовой хоккей .Первый период был явно за казанцами ,но 2 и 3 периоды были под контролем ЦСКА.Здорово сыграл Гамзин ...Единственную шайбу АК Барс забросил,когда Охотюк вытащил шайбу из-под собственного вратаря .Смогли перебороть себя и провели очень качественные два периода. Атаки казанцев с каждым разом шли на убыль.Пока ещё недоработок много ,но сдвиги есть и счёт нравится. 18.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ простая мысль, что в последнее время ЦСКА в меньшинстве пускает регулярно, а 2:0 в такой игре - почти приговор. тренер рискнул, что логично. но не свезло. зато в Москве было иначе. в итоге, получается, более менее справедливо. 18.11.2025

бутсы кокорина Проблема не только вратарская, защита так же сыграла плохо, и в нападении полный ноль. Когда пришлось отыгрываться, вообще перестали бросать по воротам. За первые пол игры 21 бросок, за вторые 4!!! 18.11.2025

Никифор это никитинский стиль, превращает ЦСКА в Локо! глядишь дойдете до финала и разнесете другого финалиста))) а то некоторые ваши горячие головы отправляли его в отставку. 18.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ Как тут правильно сказали - архитипичный хоккей Никитина. Порадовала реализация и то, что бились-боролись. Нестеров перестал изображать полузащитника - и когда играет проще, то получается надежнее. Понравился Патрихеев, Антоху братцким отдали не за мешок с шайбами, выходит. Выходит и то, что талантливые армейские коллективы по очереди щелкнули по носу топов Востока, в плане конкурентности Лиги это не может не радовать. Ложка дегтя - выигрывать с 15 бросками за игру получается далеко не у всех. Сегодня просто статистика частично вернула нам аномалии с реализацией своего большинства и убивания чужого. Сокопытников с победой, соперник сильный, до игры ничейку в основное за счастье бы посчитал) 18.11.2025

Павел Леонидович Ну надо же! Но я сомневаюсь, что парни игорька отставивают. Ну и если это разово или еще на 2-3 матча, то такое себе. Но в моменте шикарно: отыгрались в меньшинстве, 2 гола в большинстве, возили котофеев по бортам, вот на такой хоккей хочется смотреть! ЦВБП! 18.11.2025

Инженер по охране труда Главное результативный в плане приобретения очков! 18.11.2025

Инженер по охране труда Однако, факт! Свершилось! 18.11.2025

Инженер по охране труда Как говорил незабвенный великий тренер Анатолий Владимирович Тарасов: "Вратарь - это половина команды", и доверил место в воротах ЦСКА 17-летнему Владиславу Третьяку. Не обижайтесь, казанцы! Просто сегодня был не ваш день! 18.11.2025

Dolphin75 Пошла вода горячая! 18.11.2025

Давлет Нурпиисов Чисто тренеский проигрыш... что мешало , забив гол, за 40 секунд до конца периода, имея большинство и приемущество - засушить игру и уйти на второй период со счетом 1-0? 18.11.2025

AZ ЦСКА с победой! Бросков, конечно, маловато, но хоть в обороне надежно и без вратарских ляпов. 18.11.2025

Никифор там Гамзин тащил всё подряд. 18.11.2025

Mikhail Yuryevich Ну наконец-то, в гостях победа над серьёзным оппонентом! Вторую Бучельников классную кистевым забросил! Результаты не очень совсем, но игра явно прослеживается и впереди обязан быть прогресс, особенно с таким подбором нападающих для уровня сегодняшнего КХЛ 18.11.2025

Никифор Пока Кудашов свободен, хватайте его. С этими физруками каши не сварить. В аб три тренера вратарей, Абрамов, Гелашвили и Агопеев, а все вратари дырявые. Сейчас опять будет лить воду про основательность и стабильность. Проиграть дома мёртвому ЦСКА это надо умудриться. Пропускали на любой вкус, и в меньшинстве и в большинстве! Если бы ЦСКА нанес столько же бросков по воротам АБ, то счёт был бы неприличным. 18.11.2025

Инженер по охране труда Ну что сказать, братья армейские болельщики...Игры не видел...Но судя по счёту, ребята наши с таким опасным и неудобным для нас соперником как "Ак Барс" выполнили сегодня задание тренера идеально. Так держать пацаны! Верим в вас! Всех с победой! 18.11.2025

Pavel D ЦСКА играл хорошо. Голы красавцы. А Гамзин, тащил всё что мог. И даже год был забит не только 5 на 3, а еще и свой игрок не дал Гамзину эту шайбу накрыть. В целом очень хорошее впечатление. Вот только ввести бы такие игры за правило. 18.11.2025

36 Неужто? 18.11.2025

wishesid Сегодня был образцовый Никитинский хоккей 18.11.2025

Дмитрий Даниленко Вот сегодня прям СУПЕР!!!С победой! 18.11.2025

Антинато Факуса ЦСКА с победой! :v:? Сегодня не хило реализация у Армейцев, однако! :thumbsup: Гамзин молорик, жаль в прошлой игре не поставили, могли бы побольше очков набрать, у него не плохо получается последние игры. И есть прогресс в третьем периоде - ура! :champagne: 18.11.2025

Alexey Zakharov Мне игра понравилась, особенно концентрация команды. Выжали максимум из возможного. Всех с победой! 18.11.2025