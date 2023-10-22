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Сегодня, 20:47

«Ак Барс» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ак Барс» и ЦСКА встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Казани и завершилась победой хозяев — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Ак Барс» — ЦСКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Ак Барс» занимает второе место в таблице «Востока», набрав 30 очков за 20 игр. ЦСКА прервал серию из трех побед подряд в КХЛ. Московская команда идет на 5-й позиции в таблице Западной конференции (23 очка в 21 матче).

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
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