«Ак Барс» и «Динамо» Минск встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 16 ноября. Матч пройдет на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Ак Барс» — «Динамо» Минск можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «KHL Prime» и официальном сайте КХЛ. Для жителей Татарстана трансляция будет на телеканале «ТНВ Татарстан». В Белоруссии смотреть игру можно на телеканале «Беларусь 5».

Команда из Казани набрала 36 очков в 26 матчах и занимает второе место в Восточной конференции. Минчане с 35 очками в 25 играх идут на третьей строчке «Запада».