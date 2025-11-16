Видео
Сегодня, 14:00

«Ак Барс» — «Динамо» Минск: онлайн-трансляция матча КХЛ смотреть

«Ак Барс» и «Динамо» Минск сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 16 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Ак Барс» и «Динамо» Минск встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 16 ноября.
Фото ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» и «Динамо» Минск встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 16 ноября. Матч пройдет на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
16 ноября, 17:00. Татнефть-Арена (Казань)
Ак Барс
Динамо Мн

Следить за ключевыми событиями игры «Ак Барс» — «Динамо» Минск можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «KHL Prime» и официальном сайте КХЛ. Для жителей Татарстана трансляция будет на телеканале «ТНВ Татарстан». В Белоруссии смотреть игру можно на телеканале «Беларусь 5».

Команда из Казани набрала 36 очков в 26 матчах и занимает второе место в Восточной конференции. Минчане с 35 очками в 25 играх идут на третьей строчке «Запада».

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Минск)
