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Сегодня, 21:35

«Ак Барс» в овертайме победил минское «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ак Барс» на домашнем льду в овертайме обыграл минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Счет в игре в первом периоде открыл нападающий гостей Виталий Пинчук. Во втором периоде защитник хозяев Даниил Журавлев сделал счет равным.

В овертайме победу казанскому клубу принес гол нападающего Кирилла Семенова.

«Ак Барс» с 8 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» занимает седьмое место на «Западе» (5 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Динамо Мн» (Минск) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Пинчук — 4 (мен., Керран, Смит), 7:39 — 0:1. Журавлев — 1 (Юдин, Радулов), 37:50 — 1:1. Семенов — 1 (Радулов), 60:48 — 2:1.

Вратари: Билялов — Колосов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 21 (7+4+8+2) — 31 (8+16+6+1).

Судьи: Кулаков, Лазарев.

12 сентября. Казань. Татнефть-Арена. 7237 зрителей

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Минск)
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12.09 19:00
Локомотив – Куньлунь РС
 2 : 1
12.09 19:00
Торпедо – Адмирал
 3 : 1
12.09 19:00
Ак Барс – Динамо Мн
 2 : 1 ОТ
12.09 19:30
СКА – Спартак
 0 : 3
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