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Сегодня, 21:49

«Ак Барс» уступил минскому «Динамо» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ак Барс» дома проиграл минскому «Динамо» в FONBET Чемпионате КХЛ — 1:3.

Победу гостям принесли гол Андрея Стася и дубль Александра Волкова. Единственную шайбу казанцев забросил Дмитрий Яшкин.

«Ак Барс» (46 очков) занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Динамо» (42) идет седьмым на «Западе».

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«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Минск) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Волков — 13 (бол., Энас), 4:52 — 0:1. Стась — 3 (Бориков, Хэмилтон), 15:40 — 0:2. Яшкин — 15 (Семенов, Миллер), 38:20 — 1:2. Волков — 14 (п.в., Пышкайло), 59:30 — 1:3.

Вратари: Мифтахов — Демченко.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 27 (6+6+15) — 34 (13+10+11).

Судьи: Ромасько, Соин.

20 декабря. Казань. Татнефть-Арена. 7827 зрителей

Источник: Таблица КХЛ
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ХК Ак Барс
ХК Динамо (Минск)
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