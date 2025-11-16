Минское «Динамо» на выезде обыграло «Ак Барс»

Минское «Динамо» на выезде победило «Ак Барс» в матче в матче FONBET чемпионата КХЛ — 7:3. В составе гостей дважды отличился Виталий Пинчук, по одному голу забили Даниил Липский, Даниил Сотишвили, Сергей Кузнецов, Илья Усов и Сэм Энэс. У гостей шайбы забросили Александр Хмелевский, Митчелл Миллер и Дмитрий Яшкин. Минское «Динамо» с 37 очками после 26 игр занимает третью строчку на «Западе». «Ак Барс» с 36 очками в 27 играх идет вторым на «Востоке». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

16 ноября, 17:00. Татнефть-Арена (Казань) Ак Барс Динамо Мн

tatarin "В составе гостей дважды отличился Виталий Пинчук, по одному голу забили Даниил Липский, Даниил Сотишвили, Сергей Кузнецов, Илья Усов и Сэм Энэс. У гостей шайбы забросили Александр Хмелевский, Митчелл Миллер и Дмитрий Яшкин." ================================================================= Хозяева сегодня вообще не забивали что ли? Или тоже в гостях пребывали? 16.11.2025