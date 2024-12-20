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Сегодня, 17:30

«Ак Барс» — «Динамо» Минск: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Ак Барс» сыграет с «Динамо» Минск в регулярном чемпионате КХЛ 20 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вадим Шипачев, игрок ХК «Динамо» Минск.
Фото ХК «Динамо» Минск
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«Ак Барс» встретится с минским «Динамо» в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в пятницу, 20 декабря. Игра пройдет в ледовом дворце спорта «Татнефть-арена» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ак Барс» — «Динамо» Минск будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.

Жители Татарстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТНВ-Татарстан». Для жителей Белоруссии трансляция будет на телеканале «Беларусь 5».

Команда из Казани в 33-х играх набрала 46 очков и занимает третье место в Восточной конференции. Минский клуб в 35-ти матчах имеет 40 очков и располагается на седьмой строчке на Западе.

Матч «Ак Барс» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Минск)
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