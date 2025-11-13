Видео
13 ноября, 21:20

«Ак Барс» победил московское «Динамо» в матче с 9 голами

Сергей Ярошенко
«Ак Барс» дома обыграл московское «Динамо».
Фото ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» на своем льду обыграл московское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4.

У казанцев по 4 очка набрали Митч Миллер (3+1) и Дмитрий Яшкин (2+2), также 2 очка на счету Никиты Лямкина (0+2). У гостей по 2 очка у Дилана Сикуры (2+0), Даниила Пыленкова (1+1) и Никиты Гусева (1+1).

«Ак Барс» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» 31 очком — на пятой строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
13 ноября, 19:00. Татнефть-Арена (Казань)
Ак Барс
Динамо М
14

  • ЗГ из БАНИ

    Я сомневался,хоть и ставил в принципе на Казань!Хорошо,что Динамо настолько плюшевое!)

    14.11.2025

  • Паснаход

    Ну, мне не показались голы "вратарскими": раз на перемещении, два раза обзор закрыт, ещё разок - бабочка. Но равноценный бэкап Билялову жизненно необходим команде.

    13.11.2025

  • Никифор

    А Тимур подтащил? Влад нормально играл.

    13.11.2025

  • Vitamin007

    кудашов, тебе кого в команду не дай, все одно и то же! Тренер- это мотиватор, а судя по твоим выступлениям в раздевалке- мотиватор ты никакой! ты делаешь из любого состава среднестатистическое говно! На выход, физрук!

    13.11.2025

  • Никифор

    Непонятно, как в меньшинстве умудрились пропустить 3 шайбы ?! Надо срочно искать вратаря для плей-офф. С таким вратарём ничего не светит. Возможно сойдёт для регулярки, но не более того.

    13.11.2025

  • Andrey Sakharov

    Ак Барс с победой. Неужели Анвар неплохой тренер...

    13.11.2025

  • Andrey Sakharov

    Можно было брать матч. Получалось, когда играли, как умеем. А что потом? Тренерское задание? Влад не потащил?

    13.11.2025

  • Паснаход

    Жаль Яшкин в пустые не забил. Два хет-трика было бы ещё красивее.

    13.11.2025

  • fktrc

    Да и подьяпольского моторыгин чтоль укусил- вообще ничего не ловит!

    13.11.2025

  • fktrc

    Трусливый физрук- удержание счёта со 2 периода! Вот нам тренер достался!

    13.11.2025

  • 555 555

    Хорошая игра,прекрасный результат. В хоккее ничьих не бывает. Кто-то побеждает,кто-то проигрывает. Увы...

    13.11.2025

  • Александр Максаков

    АУУУУ тренеры Динамо ! ! ! . Ведем счет 4 : 2 , кто в АКБарсе сегодня опасен Яшкин и Миллер , перестройся , смени тактику , схему игры . Поставь персонально против них игроков и оберегайте счет , как делал Спартак против Мальцева в свое время , ставил Крылова который сам не играл и Мальцеву не давал .

    13.11.2025

  • baruv

    Хорошо, что большинство учатся реализовывать. Был ясен настрой динамовцев на удержание счета в третьем и, естественно, инициатива перешла к казанцам со всеми вытекающими. Печально наблюдать одно и то же. Трусливый тренер нам попался... Третье поражение подряд...

    13.11.2025

  • Vitamin007

    Кто-нибудь сомневался, что Казань отыграется с 2:4?! физрук, ну ты ни рыба, ни мясо.... Опять они пятятся в обороне, опять отвратительно на пятаке, опять позиционка в своей зоне при 5 на 5? Уходи, не тянешь ты, не стыдно самому-то?

    13.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ФК Динамо (Москва)
    ХК Ак Барс
