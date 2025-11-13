«Ак Барс» победил московское «Динамо» в матче с 9 голами

13 ноября, 21:20
«Ак Барс» на своем льду обыграл московское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4.
У казанцев по 4 очка набрали Митч Миллер (3+1) и Дмитрий Яшкин (2+2), также 2 очка на счету Никиты Лямкина (0+2). У гостей по 2 очка у Дилана Сикуры (2+0), Даниила Пыленкова (1+1) и Никиты Гусева (1+1).
«Ак Барс» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» 31 очком — на пятой строчке «Запада».
ЗГ из БАНИ
Я сомневался,хоть и ставил в принципе на Казань!Хорошо,что Динамо настолько плюшевое!)
14.11.2025
Паснаход
Ну, мне не показались голы "вратарскими": раз на перемещении, два раза обзор закрыт, ещё разок - бабочка. Но равноценный бэкап Билялову жизненно необходим команде.
13.11.2025
Никифор
А Тимур подтащил? Влад нормально играл.
13.11.2025
Vitamin007
кудашов, тебе кого в команду не дай, все одно и то же! Тренер- это мотиватор, а судя по твоим выступлениям в раздевалке- мотиватор ты никакой! ты делаешь из любого состава среднестатистическое говно! На выход, физрук!
13.11.2025
Никифор
Непонятно, как в меньшинстве умудрились пропустить 3 шайбы ?! Надо срочно искать вратаря для плей-офф. С таким вратарём ничего не светит. Возможно сойдёт для регулярки, но не более того.
13.11.2025
Andrey Sakharov
Ак Барс с победой. Неужели Анвар неплохой тренер...
13.11.2025
Andrey Sakharov
Можно было брать матч. Получалось, когда играли, как умеем. А что потом? Тренерское задание? Влад не потащил?
13.11.2025
Паснаход
Жаль Яшкин в пустые не забил. Два хет-трика было бы ещё красивее.
13.11.2025
fktrc
Да и подьяпольского моторыгин чтоль укусил- вообще ничего не ловит!
13.11.2025
fktrc
Трусливый физрук- удержание счёта со 2 периода! Вот нам тренер достался!
13.11.2025
555 555
Хорошая игра,прекрасный результат. В хоккее ничьих не бывает. Кто-то побеждает,кто-то проигрывает. Увы...
13.11.2025
Александр Максаков
АУУУУ тренеры Динамо ! ! ! . Ведем счет 4 : 2 , кто в АКБарсе сегодня опасен Яшкин и Миллер , перестройся , смени тактику , схему игры . Поставь персонально против них игроков и оберегайте счет , как делал Спартак против Мальцева в свое время , ставил Крылова который сам не играл и Мальцеву не давал .
13.11.2025
baruv
Хорошо, что большинство учатся реализовывать. Был ясен настрой динамовцев на удержание счета в третьем и, естественно, инициатива перешла к казанцам со всеми вытекающими. Печально наблюдать одно и то же. Трусливый тренер нам попался... Третье поражение подряд...
13.11.2025
Vitamin007
Кто-нибудь сомневался, что Казань отыграется с 2:4?! физрук, ну ты ни рыба, ни мясо.... Опять они пятятся в обороне, опять отвратительно на пятаке, опять позиционка в своей зоне при 5 на 5? Уходи, не тянешь ты, не стыдно самому-то?
13.11.2025