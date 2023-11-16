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Сегодня, 21:16

Гол Шипачева помог «Ак Барсу» обыграть московское «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игроки «Ак Барса».
Фото ХК «Ак Барс»
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«Ак Барс» дома обыграл московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Победу казанцам принесли голы Дмитрия Яшкина, Ильи Сафонова, Кирилла Петрова и Вадима Шипачева. Последний набрал свое 900-е очко в НХЛ, став 2-м игроком в истории лиги, которому покорилось это достижение.

Единственную шайбу бело-голубых забросил Андрей Миронов.

«Ак Барс» (40 очков) после 31 матча поднялся на четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Динамо» (45) идет вторым на «Западе».

В следующем матче команда Зинэтулы Билялетдинова на домашнем льду сыграет с «Салаватом Юлаевым», а «Динамо» в гостях встретится с «Торпедо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Яшкин — 17 (бол., Галиев, Юдин), 24:17 — 1:0. Сафонов — 8 (Кагарлицкий, Свечников), 25:36 — 2:0. Шипачев — 10 (Петров), 28:14 — 3:0. Миронов — 3 (Уил, Ожиганов), 41:00 — 3:1. Петров — 2 (Шипачев, Яшкин), 56:30 — 4:1.

Вратари: Билялов — Коновалов (Моторыгин, 28:14).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 17 (2+9+6) — 43 (15+13+15).

Судьи: Гашилов, Сергеев.

16 ноября. Казань. Татнефть-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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