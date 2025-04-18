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18 апреля, 22:04

Московское «Динамо» победило «Ак Барс» в Казани и сравняло счет в серии

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» на выезде обыграло «Ак Барс» в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина — 3:2.

У гостей две шайбы забросил Дилан Сикьюра. У хозяев голы на счету Александра Барабанова и Дмитрия Яшкина.

Команды обменялись двумя выездными победами. В серии до четырех побед счет стал равным — 2-2. Пятая игра пройдет в Москве 20 апреля.

«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Сикьюра — 3 (Ожиганов), 6:13 — 0:1. Михеев — 2 (Джиошвили), 25:31 — 0:2. Барабанов — 5 (Сафонов, Миллер), 26:30 — 1:2. Сикьюра — 4 (бол., Пакетт, Гусев), 32:24 — 1:3. Яшкин — 5 (О`Делл, Петан), 57:45 — 2:3.

Вратари: Билялов — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 34 (11+8+15) — 16 (2+11+3).

Судьи: Оскирко, Соин.

18 апреля. Казань. Татнефть-Арена. 8868 зрителей

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КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
Кубок Гагарина
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