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22 апреля, 21:18

Московское «Динамо» победило «Ак Барс» и вышло в полуфинал Кубка Гагарина

Хоккеисты «Динамо» празднуют победу над «Ак Барсом».
Фото ХК «Динамо» Москва
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Московское «Динамо» на выезде победило «Ак Барс» в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 6:1.

У гостей трижды забил Максим Комтуа, по одному голу у Джордана Уила, Дилана Сикуры и Артема Ильенко. Единственная шайба хозяев на счету Митча Миллера.

В стартовом составе «Ак Барса» вышел вратарь Амир Мифтахов, который пропустил две шайбы после трех бросков и был заменен на Тимура Билялова на 10-й минуте первого периода. В начале третьего периода казанцы дважды меняли голкипера на шестого полевого игрока при большинстве, но ни разу не смогли реализовать численное преимущество.

«Динамо» выиграло серию со счетом 4-2 и вышло в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграет с «Трактором». Бело-голубые начали серию против «Ак Барса» с двух поражений, но затем победили в четырех матчах подряд.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Ак Барс» (Казань) — «Динамо М» (Москва) — 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)

Голы: Уил — 3 (Сикьюра, Сизов), 7:02 — 0:1. Джиошвили — 4 (Сикьюра, Комтуа), 9:21 — 0:2. Комтуа — 5 (бол., Ожиганов), 30:46 — 0:3. Ильенко — 2 (Римашевский), 37:19 — 0:4. Комтуа — 6 (Пакетт, Ожиганов), 46:17 — 0:5. Миллер — 4 (Фальковский), 51:24 — 1:5. Комтуа — 7 (п.в.), 54:56 — 1:6.

Вратари: Мифтахов (Билялов, 9:21, 46:44 — 47:41, 52:50 — 54:56) — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (9+9+14) — 19 (4+10+5).

Судьи: Акузовский, Гашилов.

22 апреля. Казань. Татнефть-Арена.

Счет в серии: 2-4

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Кубок Гагарина
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