«Динамо» обыграло «Ак Барс» в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина

«Динамо» обыграло «Ак Барс» в Казани в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 3:1.

У гостей 2 очка набрал Максим Комтуа (0+2), также по голу забили Максим Джиошвили, Джордан Уил и Дмитрий Рашевский. У хозяев единственную шайбу забросил Митч Миллер.

«Динамо» сократили отставание в серии с казанским клубом — 1-2.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Ак Барс» (Казань) — «Динамо М» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Джиошвили — 3 (бол., Комтуа, Пыленков), 23:53 — 0:1. Уил — 2 (Гусев, Сикьюра), 36:10 — 0:2. Рашевский — 1 (Комтуа), 41:10 — 0:3. Миллер — 3 (бол., Петан, О`Делл), 54:29 — 1:3.

Вратари: Билялов (53:13 — 54:29, 58:36) — Подъяпольский.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 33 (12+12+9) — 28 (13+6+9).

Судьи: Оскирко, Юдаков.

16 апреля. Казань. Татнефть-Арена. 8848 зрителей.

Счет в серии: 2-1