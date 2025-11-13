Видео
13 ноября, 16:15

«Ак Барс» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Ак Барс» и «Динамо» сыграют в чемпионате КХЛ 13 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Ак Барс», Telegram

«Ак Барс» и «Динамо» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 13 ноября. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» в Казани, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
13 ноября, 19:00. Татнефть-Арена (Казань)
Ак Барс
Динамо М

За основными событиями и результатом игры «Ак Барс» — «Динамо» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Жителям Казани можно смотреть игру на местном канале «ТНВ Татарстан».

«Ак Барс» набрал 25 очков в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Динамо» — 24 очка в 33 играх.

В понедельник казанцы победили «Нефтехимик» (4:1), а бело-голубые уступили «Шанхай Дрэгонс» (1:4).

