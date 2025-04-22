«Ак Барс» примет московское «Динамо» в шестом матче второго раунда Кубка Гагарина во вторник, 22 апреля. Встреча пройдет на «Татнефть Арене» в Казани, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Ак Барс» — «Динамо» Москва можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ», «КХЛ Prime» и «ТНВ», а также онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

После пяти матчей серии счет 3-2 в пользу москвичей. В первом раунде Кубка Гагарина «Динамо» победило СКА, а «Ак Барс» — «Автомобилист».