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Сегодня, 16:00

«Ак Барс» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Ак Барс» и «Динамо» встретятся в шестом матче второго раунда КГ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Ак Барс», Telegram
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«Ак Барс» примет московское «Динамо» в шестом матче второго раунда Кубка Гагарина во вторник, 22 апреля. Встреча пройдет на «Татнефть Арене» в Казани, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.
За ключевыми событиями и результатом игры «Ак Барс» — «Динамо» Москва можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ», «КХЛ Prime» и «ТНВ», а также онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.
После пяти матчей серии счет 3-2 в пользу москвичей. В первом раунде Кубка Гагарина «Динамо» победило СКА, а «Ак Барс» — «Автомобилист».

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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