«Ак Барс» и «Динамо» в четверг, 16 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Татнефть-Арене» в Казани. Начало — 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Ак Барс» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Ак Барс» набрал 38 очков и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Динамо» 45 баллов, команда находится на 2-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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