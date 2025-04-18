«Ак Барс» примет московское «Динамо» в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина в пятницу, 18 апреля. Игра пройдет на «Татнефть Арене» в Казани, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Ак Барс» — «Динамо» Москва можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ» и «КХЛ Prime», сайт matchtv.ru и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

После трех матчей серии счет 2-1 в пользу казанцев, которые дважды выиграли в Москве — 5:3 и 2:0. Два дня назад бело-голубые взяли верх в гостях — 3:1.

В первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» победил «Автомобилист» (4-3), а «Динамо» — СКА (4-2).

Матч «Ак Барс» — «Динамо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс