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Сегодня, 16:22

«Ак Барс» и ЦСКА объявили составы на седьмой матч финала Кубка Гагарина

Ана Горшкова
Корреспондент
«Ак Барс» и ЦСКА.
Фото «Ак Барс»
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«Ак Барс» и ЦСКА представили составы на седьмой матч серии финала Кубка Гагарина-2023.

«Ак Барс»: Билялов (Мифтахов); Адамчук — Лямкин, Воронков — Сафонов — Радулов; Юдин — Журавлев, Кагарлицкий — Шипачев — Петров; Лучевников — Евсеев, Галиев — Семёнов — Панюков; Хенкель, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.

ЦСКА: Рейдеборн (Шарыченков); Классон — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Карнаухов; Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Мамин; Провольнев — Сергеев, Полтапов — Соркин — Григоренко; Макаров, Плотников — Панкратов — Абрамов; Мингачев.

Начало матча в 17.00 мск.

&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Ак Барс» — ЦСКА: кто станет обладателем Кубка Гагарина? Онлайн-трансляция седьмого матча

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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