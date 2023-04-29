«Ак Барс» и ЦСКА объявили составы на седьмой матч финала Кубка Гагарина

Сегодня, 16:22
«Ак Барс» и ЦСКА представили составы на седьмой матч серии финала Кубка Гагарина-2023.
«Ак Барс»: Билялов (Мифтахов); Адамчук — Лямкин, Воронков — Сафонов — Радулов; Юдин — Журавлев, Кагарлицкий — Шипачев — Петров; Лучевников — Евсеев, Галиев — Семёнов — Панюков; Хенкель, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.
ЦСКА: Рейдеборн (Шарыченков); Классон — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Карнаухов; Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Мамин; Провольнев — Сергеев, Полтапов — Соркин — Григоренко; Макаров, Плотников — Панкратов — Абрамов; Мингачев.
Начало матча в 17.00 мск.