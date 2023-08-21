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Сегодня, 15:10

«Ак Барс»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

«Ак Барс» стартует в регулярном сезоне КХЛ матчем с ЦСКА 1 сентября в 19.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Александр Радулов.
Александр Радулов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Основная информация о казанской команде накануне старта нового сезона КХЛ.

Полное название: Хоккейный клуб «Ак Барс»
Год основания: 1956
Главный тренер: Зинэтула Билялетдинов
Капитан: Александр Радулов
Домашний стадион (вместимость): Татнефть Арена (8900 зрителей)

Результат «Ак Барса» в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 91 баллом. Казанцы дошли до финала Кубка Гагарина. В решающей серии коллектив Зинэтулы Билялетдинова уступил ЦСКА (3-4).

Календарь «Ак Барса» в сезоне КХЛ 2023 / 2024

1 сентября, в пятницу, в Москве на «ЦСКА Арене» «Ак Барс» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА, игра начнется в 19.00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года клуб из Татарстана в заключительном матче регулярки встретится с «Адмиралом» (начало в 19.00). «Ак Барс» выступает в Восточной конференции дивизиона Харламова.

Календарь «Ак Барса» в сентябре 2023 года

  • 1 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». ЦСКА — «Ак Барс»
  • 4 сентября. Казань. Татнефть-Арена. «Ак Барс» — «Трактор»
  • 6 сентября. Казань. Татнефть-Арена. «Ак Барс» — «Сочи»
  • 8 сентября. Казань. Татнефть-Арена. «Ак Барс» — «Куньлунь»
  • 12 сентября. Казань. Татнефть-Арена. «Ак Барс» — «Динамо Мн»
  • 14 сентября. Уфа. Уфа-Арена. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
  • 16 сентября. Казань. Татнефть-Арена. «Ак Барс» — «Торпедо»
  • 18 сентября. Казань. Татнефть-Арена. «Ак Барс» — «Витязь»
  • 24 сентября. Казань. Татнефть-Арена. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»
  • 26 сентября. Минск. «Минск-Арена». «Динамо Мн» — «Ак Барс»
  • 28 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. «Торпедо» — «Ак Барс»

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступны в разделе сайта.

Состав «Ак Барса» на сезон 2023 / 2024

Вратари

  • 35 — Амир Мифтахов
  • 82 — Тимур Билялов

Защитники

  • 2 — Даниил Журавлев
  • 18 — Кристиан Хенкель
  • 44 -Дмитрий Юдин
  • 49 — Никита Евсеев
  • 65 — Константин Лучевников
  • 77 — Кирилл Адамчук
  • 96 — Никита Лямкин
  • 26 — Вячеслав Войнов
  • 85 — Камиль Фазылзянов

Нападающие

  • 9 — Дмитрий Кагарлицкий
  • 12 — Михаил Глухов
  • 24 — Илья Сафонов
  • 27 — Кирилл Петров
  • 37 — Максим Быков
  • 47 — Александр Радулов
  • 59 — Семен Терехов
  • 75 — Артур Бровкин
  • 86 — Никита Дыняк
  • 87 — Кирилл Крутов
  • 89 — Артем Лукоянов
  • 92 — Дмитрий Кателевский
  • 95 — Артем Галимов
  • 22 — Станислав Галиев
  • ?? — Дамир Жафяров
  • ?? — Евгений Свечников
  • 94 — Кирилл Семенов
  • 87 — Вадим Шипачев
  • ?? — Дмитрий Яшкин

В составе возможны изменения, в актуальном виде заявка команды доступна на странице «Ак Барса» в разделе сайта «СЭ».

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
1.09 19:00
ЦСКА – Ак Барс
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