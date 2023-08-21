«Ак Барс»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Сегодня, 15:10
Полное название: Хоккейный клуб «Ак Барс»
Год основания: 1956
Главный тренер: Зинэтула Билялетдинов
Капитан: Александр Радулов
Домашний стадион (вместимость): Татнефть Арена (8900 зрителей)
В сезоне 2022 / 2023 «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 91 баллом. Казанцы дошли до финала Кубка Гагарина. В решающей серии коллектив Зинэтулы Билялетдинова уступил ЦСКА (3-4).
1 сентября, в пятницу, в Москве на «ЦСКА Арене» «Ак Барс» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА, игра начнется в 19.00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года клуб из Татарстана в заключительном матче регулярки встретится с «Адмиралом» (начало в 19.00). «Ак Барс» выступает в Восточной конференции дивизиона Харламова.
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступны в разделе сайта.
Вратари
Защитники
Нападающие
В составе возможны изменения, в актуальном виде заявка команды доступна на странице «Ак Барса» в разделе сайта «СЭ».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -