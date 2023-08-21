«Ак Барс»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

«Ак Барс» стартует в регулярном сезоне КХЛ матчем с ЦСКА 1 сентября в 19.00 мск

Основная информация о казанской команде накануне старта нового сезона КХЛ.

Полное название: Хоккейный клуб «Ак Барс»

Год основания: 1956

Главный тренер: Зинэтула Билялетдинов

Капитан: Александр Радулов

Домашний стадион (вместимость): Татнефть Арена (8900 зрителей)

Результат «Ак Барса» в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 91 баллом. Казанцы дошли до финала Кубка Гагарина. В решающей серии коллектив Зинэтулы Билялетдинова уступил ЦСКА (3-4).

Календарь «Ак Барса» в сезоне КХЛ 2023 / 2024

1 сентября, в пятницу, в Москве на «ЦСКА Арене» «Ак Барс» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА, игра начнется в 19.00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года клуб из Татарстана в заключительном матче регулярки встретится с «Адмиралом» (начало в 19.00). «Ак Барс» выступает в Восточной конференции дивизиона Харламова.

Календарь «Ак Барса» в сентябре 2023 года

1 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». ЦСКА — «Ак Барс»

4 сентября. Казань. Татнефть-Арена. «Ак Барс» — «Трактор»

6 сентября. Казань. Татнефть-Арена. «Ак Барс» — «Сочи»

8 сентября. Казань. Татнефть-Арена. «Ак Барс» — «Куньлунь»

12 сентября. Казань. Татнефть-Арена. «Ак Барс» — «Динамо Мн»

14 сентября. Уфа. Уфа-Арена. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

16 сентября. Казань. Татнефть-Арена. «Ак Барс» — «Торпедо»

18 сентября. Казань. Татнефть-Арена. «Ак Барс» — «Витязь»

24 сентября. Казань. Татнефть-Арена. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

26 сентября. Минск. «Минск-Арена». «Динамо Мн» — «Ак Барс»

28 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. «Торпедо» — «Ак Барс»

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступны в разделе сайта.

Состав «Ак Барса» на сезон 2023 / 2024

Вратари

35 — Амир Мифтахов

82 — Тимур Билялов

Защитники

2 — Даниил Журавлев

18 — Кристиан Хенкель

44 -Дмитрий Юдин

49 — Никита Евсеев

65 — Константин Лучевников

77 — Кирилл Адамчук

96 — Никита Лямкин

26 — Вячеслав Войнов

85 — Камиль Фазылзянов

Нападающие

9 — Дмитрий Кагарлицкий

12 — Михаил Глухов

24 — Илья Сафонов

27 — Кирилл Петров

37 — Максим Быков

47 — Александр Радулов

59 — Семен Терехов

75 — Артур Бровкин

86 — Никита Дыняк

87 — Кирилл Крутов

89 — Артем Лукоянов

92 — Дмитрий Кателевский

95 — Артем Галимов

22 — Станислав Галиев

?? — Дамир Жафяров

?? — Евгений Свечников

94 — Кирилл Семенов

87 — Вадим Шипачев

?? — Дмитрий Яшкин

В составе возможны изменения, в актуальном виде заявка команды доступна на странице «Ак Барса» в разделе сайта «СЭ».

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