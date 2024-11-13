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Сегодня, 21:45

«Ак Барс» разгромил «Куньлунь»

Руслан Минаев
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«Ак Барс» дома разгромил «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0.

У хозяев две шайбы забросил Денис Комков. По две голевые передачи сделали Егор Коршков, Семен Кошелев и Никита Лямкин.

«Ак Барс» набрал 31 очко и занимает 3-е место в таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 18 очками — на 11-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Голы: Семенов — 8 (бол., Коршков, Лямкин), 7:48 — 1:0. Комков — 1 (Кошелев, Коршков), 28:34 — 2:0. Кателевский — 3 (Лямкин, Миллер), 45:39 — 3:0. Галимов — 9 (Бровкин, Лучевников), 54:47 — 4:0. Комков — 2, 55:38 — 5:0.

Вратари: Мифтахов — Кейзер.

Штраф: 16 — 18.

Броски: 41 (17+8+16) — 27 (8+12+7).

Судьи: Лазарев, Шувалов.

13 ноября. Казань. Татнефть-Арена.

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ХК Ак Барс
ХК Куньлунь Ред Стар

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