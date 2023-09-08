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Сегодня, 21:27

«Ак Барс» нанес «Куньлуню» первое поражение в сезоне КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ак Барс» на домашнем льду обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

За казанцев голы забили Дмитрий Юдин, Евгений Свечников, Станислав Галиев, Дамир Жафяров и Вадим Шипачев. У китайского клуба единственную шайбу забросил Джек Родевальд.

«Куньлунь» проиграл первый матч в текущем сезоне КХЛ и опустился на второе место в таблице «Запада» (6 очков). «Ак Барс» с 6 баллами находится на первой строчке «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Юдин — 1 (бол., Радулов, Кагарлицкий), 13:59 — 1:0. Родуолд — 1 (Йип, Челиос), 23:50 — 1:1. Свечников — 1 (Семенов, Журавлев), 36:40 — 2:1. Галиев — 1 (бол., Лямкин), 37:57 — 3:1. Жафяров — 1, 45:36 — 4:1. Шипачев — 3 (бол., Радулов, Лямкин), 57:30 — 5:1.

Вратари: Билялов — Джурасик.

Штраф: 16 — 30.

Броски: 44 (12+15+17) — 19 (3+12+4).

Судьи: Васильев, Овчинников.

8 сентября. Казань. Татнефть-Арена. 7002 зрителя

Хоккей
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ХК Ак Барс
ХК Куньлунь Ред Стар
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Западная конференция И В П О
1 Торпедо 3 3 0 6
2 Куньлунь 4 3 1 6
3 Северсталь 3 2 1 4
4 ЦСКА 4 2 2 4
5 СКА 4 2 2 4
6 Спартак 4 2 2 4
7 Динамо Мн 4 2 2 4
8 Локомотив 3 2 1 4
9 Динамо 3 1 2 2
10 Сочи 3 1 2 2
11 Витязь 4 1 3 2
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 4 3 1 6
2 Металлург Мг 3 2 1 5
3 Трактор 4 2 2 5
4 Автомобилист 3 2 1 5
5 Сал. Юлаев 3 2 1 4
6 Авангард 2 2 0 4
7 Сибирь 3 2 1 4
8 Адмирал 3 1 2 3
9 Амур 3 1 2 2
10 Барыс 3 0 3 2
11 Нефтехимик 3 0 3 1
12 Лада 3 0 3 0
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13.09
8.09 19:00
Торпедо – Динамо Мн
 6 : 4
8.09 19:00
Витязь – Трактор
 2 : 3
8.09 19:00
Локомотив – СКА
 3 : 2
8.09 19:00
Нефтехимик – ЦСКА
 1 : 5
8.09 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 5 : 1
8.09 19:30
Спартак – Адмирал
 2 : 6
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