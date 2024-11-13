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«Ак Барс» — «Куньлунь»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Ак Барс» проведет матч с «Куньлунем» в регулярном чемпионате КХЛ 13 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
«Ак Барс» проведет матч с «Куньлунем» в Казани.
Фото ХК «Ак Барс», Telegram
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«Ак Барс» проведет матч с «Куньлунем» в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 13 ноября. Матч на льду «Татнефть-Арены» в Казани начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также игру покажут канал «КХЛ» и сайт лиги, а для жителей Татарстана — казанский канал «ТНВ Татарстан».

Ключевые события и результат игры «Ак Барс» — «Куньлунь» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 казанцы набрали 29 очков в 22 матчах, у базирующейся в Мытищах китайской команды — 18 очков в 25 играх чемпионата.

Матч «Ак Барс» — «Куньлунь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

ХК Ак Барс
ХК Куньлунь Ред Стар

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