Сегодня, 16:45
«Ак Барс» и «Куньлунь» в пятницу, 8 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится в Казани на «Татнефть-Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.
Прямая трансляция матча «Ак Барс» — «Куньлунь» будет доступна на платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Эфир на обоих сервисах начнется в 18.50 по Москве.
Формальные события матча «Ак Барс» — «Куньлунь» будут доступны в матч-центре «СЭ».
Жители Казани смогут посмотреть матч «Ак Барс» — «Куньлунь» в прямом эфире телеканала «ТНВ Татарстан». Начало трансляции — в 19.00.
«Ак Барс» занимает третье место в таблице Восточной конференции, клуб из столицы Татарстана набрал 4 очка из 6 возможных. «Куньлунь» на начало игрового дня возглавляет не только Западную конференцию, но и таблицу всего регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024 — 6 очков в 3 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|3
|3
|0
|6
|2
|Торпедо
|2
|2
|0
|4
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Спартак
|3
|2
|1
|4
|5
|СКА
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|7
|Динамо
|3
|1
|2
|2
|8
|ЦСКА
|3
|1
|2
|2
|9
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|10
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|11
|Витязь
|3
|1
|2
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|3
|2
|1
|5
|2
|Автомобилист
|3
|2
|1
|5
|3
|Ак Барс
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|5
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|6
|Сибирь
|3
|2
|1
|4
|7
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|8
|Амур
|3
|1
|2
|2
|9
|Барыс
|3
|0
|3
|2
|10
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|2
|0
|2
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|8.09
|19:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|- : -
|8.09
|19:00
|
Витязь – Трактор
|- : -
|8.09
|19:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|8.09
|19:00
|
Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|8.09
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|8.09
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|- : -