Сегодня, 22:40
«Ак Барс» и «Лада» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Казани 18 января и завершилась победой хозяев — 5:1.
Видео лучших моментов матча «Ак Барс» — «Лада» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Ак Барс» (62 очка) после 52 матчей занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (63) после 54 игр идет пятой на «Востоке».
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