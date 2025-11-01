«Ак Барс» и «Лада» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Ак Барс» и «Лада» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 1 ноября. Игра пройдет на «Татнефть Арене» в Казани, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Ак Барс» — «Лада» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Казани трансляцию также будет вести канал «ТНВ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Ак Барс» набрал 31 очко в 21 матче, «Лада» — 12.

В предыдущем матче сезона казанцы обыграли «Металлург» (4:0) и продлили победную серию до 11 встреч подряд, а тольяттинцы проиграли «Торпедо» (0:2).

Матч «Ак Барс» — «Лада» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс