1 ноября, 21:33

«Лада» обыграла «Ак Барс» в овертайме и прервала 11-матчевую серию побед казанцев

«Лада» победила «Ак Барс» в овертайме.
Фото ХК «Лада»

«Лада» на выезде обыграла «Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у тольяттинцев забили Евгений Грошев, Иван Романов и Андрей Обидин. У казанцев дважды отличился Кирилл Семенов, еще один гол на счету Ильи Сафонова.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Лады» Данила Дяденькин.

«Ак Барс» прервал серию из 11 побед подряд. Команда занимает первое место в таблице Восточной конференции с 32 очками в 22 матчах. «Лада» идет на десятой строчке «Запада» с 14 очками в 22 играх.

«Ак Барс» проведет следующий матч на выезде против минского «Динамо», а «Лада» сыграет в гостях с московским «Динамо».

  • Саша

    Из Бердина пытаются выжать элементы качественного вратаря.

    02.11.2025

  • Gena34

    А они нахмурились и прихлопнули в овертайме одного из лидеров чемпионата)))

    02.11.2025

  • Паснаход

    давайте Самонова бэкапом Биляша, Бердина на выход, броски 40 на 20, не тянет

    01.11.2025

  • Andrey Sakharov

    Приятно.

    01.11.2025

  • Авн70

    Хмурится не надо Лада

    01.11.2025

  • Андрей

    Я не знаю, я на Динамо ходил, 0:0 :angry:

    01.11.2025

