«Лада» обыграла «Ак Барс» в овертайме и прервала 11-матчевую серию побед казанцев

1 ноября, 21:33
«Лада» на выезде обыграла «Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.
В основное время у тольяттинцев забили Евгений Грошев, Иван Романов и Андрей Обидин. У казанцев дважды отличился Кирилл Семенов, еще один гол на счету Ильи Сафонова.
Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Лады» Данила Дяденькин.
«Ак Барс» прервал серию из 11 побед подряд. Команда занимает первое место в таблице Восточной конференции с 32 очками в 22 матчах. «Лада» идет на десятой строчке «Запада» с 14 очками в 22 играх.
«Ак Барс» проведет следующий матч на выезде против минского «Динамо», а «Лада» сыграет в гостях с московским «Динамо».
Саша
Из Бердина пытаются выжать элементы качественного вратаря.
02.11.2025
Gena34
А они нахмурились и прихлопнули в овертайме одного из лидеров чемпионата)))
02.11.2025
Паснаход
давайте Самонова бэкапом Биляша, Бердина на выход, броски 40 на 20, не тянет
01.11.2025
Andrey Sakharov
Приятно.
01.11.2025
Авн70
Хмурится не надо Лада
01.11.2025
Андрей
Я не знаю, я на Динамо ходил, 0:0 :angry:
01.11.2025