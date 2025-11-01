«Лада» обыграла «Ак Барс» в овертайме и прервала 11-матчевую серию побед казанцев

«Лада» на выезде обыграла «Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у тольяттинцев забили Евгений Грошев, Иван Романов и Андрей Обидин. У казанцев дважды отличился Кирилл Семенов, еще один гол на счету Ильи Сафонова.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Лады» Данила Дяденькин.

«Ак Барс» прервал серию из 11 побед подряд. Команда занимает первое место в таблице Восточной конференции с 32 очками в 22 матчах. «Лада» идет на десятой строчке «Запада» с 14 очками в 22 играх.

«Ак Барс» проведет следующий матч на выезде против минского «Динамо», а «Лада» сыграет в гостях с московским «Динамо».