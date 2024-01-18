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Сегодня, 21:26

Дубль Кагарлицкого и три передачи Шипачева помогли «Ак Барсу» обыграть «Ладу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ак Барс» дома победил «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

Дублем за казанцев отличился Дмитрий Кагарлицкий. Еще по одной шайбе забросили Никита Дыняк, Артем Лукоянов и Митчелл Миллер. Вадим Шипачев отметился тремя голевыми передачами.

Единственная шайба гостей на счету Алексея Волгина.

«Ак Барс» (62 очка) после 52 матчей занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (63) после 54 игр идет пятой на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Лада» (Тольятти) — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Голы: Дыняк — 4 (Кателевский, Войнов), 30:08 — 1:0. Волгин — 2 (Шумаков, Семин), 30:33 — 1:1. Лукоянов — 7 (Дыняк, Кателевский), 32:40 — 2:1. Кагарлицкий — 12 (бол., Галиев, Шипачев), 39:19 — 3:1. Миллер — 1 (бол., Билялов, Шипачев), 40:44 — 4:1. Кагарлицкий — 13 (бол., Шипачев, Радулов), 44:04 — 5:1.

Вратари: Билялов — Трушков (Овчарик, 57:24).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 38 (12+17+9) — 22 (6+7+9).

Судьи: Белов, Мочалов.

18 января. Казань. Татнефть-Арена.

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ХК Ак Барс
ХК Лада
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