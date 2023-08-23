«Ак Барс» обыграл «Ладу» на предсезонном турнире в Челябинске

Сегодня, 15:08
«Ак Барс» победил «Ладу» со счетом 3:2 в матче предсезонного турнира Кубок губернатора Челябинской области.
У казанцев дубль оформил Дмитрий Яшкин, еще один гол забил Никита Дыняк. За тольяттинский клуб отличились Остап Сафин и Артем Иванюженков.
«Ак Барс» следующий матч проведет 24 августа против «Трактора», а «Лада» в этот же день сыграет с «Металлургом».
Хоккей
Кубок губернатора Челябинской области
«Ак Барс» (Казань) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Голы: Яшкин — 3 (бол., Галиев, Войнов), 5:31 — 1:0. Сафин — 1 (Аноховский, Березин), 5:53 — 1:1. Яшкин — 4 (Юдин), 22:44 — 2:1. Дыняк — 2 (Семенов, Адамчук), 30:36 — 3:1. Иванюженков — 1 (Колтыгин, Ожгихин), 36:25 — 3:2.
Вратари: Билялов — Трушков.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 27 (11+11+5) — 18 (5+10+3).
Судьи: Бирин, Раминг.
23 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
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ЦСКА – Ак Барс
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