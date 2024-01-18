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Сегодня, 13:00

«Ак Барс» — «Лада»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

«Ак Барс» сыграет с «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ 18 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Павел Куликов (ХК «Лада»).
Фото ХК «Лада»
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«Ак Барс» сыграет с «Ладой» в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в четверг, 18 января. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ак Барс» — «Лада» можно на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Бесплатно в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ» и официальный сайт КХЛ. Также посмотреть игру можно в онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Окко по платной подписке.

Для жителей Татарстана трансляция будет доступна на телеканале ТНВ-Татарстан.

Команда Зинэтулы Билялетдинова набрала 60 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции. Команда из Тольятти с 63 баллами располагается на 5-й строчке «Востока».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Лада
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