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Сегодня, 15:15

«Ак Барс» — «Лада»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Ак Барс» сыграет с «Ладой» в регулярном чемпионата КХЛ 3 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Константин Лучевников, игрок ХК «Ак Барс».
Фото ХК «Ак Барс»
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«Ак Барс» примет «Ладу» в рамках FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 3 января. Игра состоится в ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ак Барс» — «Лада» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Жители Казани смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТНВ Татарстан». Начнется эфир в 15.45 по местному времени.

Команда из Татарстана в 38 матчах набрала 50 очков и занимает третье место в Восточной конференции. Клуб из Тольятти с 35 очками в 37 играх располагается на 10-й строчке на «Востоке».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Лада
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