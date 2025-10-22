Матч «Ак Барс» — «Локомотив» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в среду, 22 октября. Игра на «Татнефть-Арена» в Казани начнется в 19.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. Жители Казани и Ярославля также могут смотреть игру на каналах «ТНВ Татарстан» и «Первый ярославский» соответственно.

Следите за ключевыми событиями игры «Ак Барс» — «Локомотив» в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Ак Барс» провел 17 игр, набрал 23 очка и занимает четвертое место место на «Востоке». У обладателя Кубка Гагарина «Локомотива» 18 игр, 26 очков и первая строчка в Западной конференции.

