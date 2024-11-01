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Сегодня, 21:58

«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и одержал седьмую победу подряд

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«Ак Барс» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ по буллитам проиграл «Локомотиву» (2:3 Б). Победная шайба на счету нападающего Артура Каюмова. У казанцев дубль сделал форвард Александр Барабанов.

«Локомотив» (40 очков) — лидер регулярного чемпионата, «Ак Барс» (25) занимает третье место в Восточной конференции.

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Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Гернат — 3 (Елесин, Никулин), 12:40 — 0:1. Барабанов — 6 (Семенов, Яшкин), 15:59 — 1:1. Каюмов — 9 (Березкин, Сергеев), 40:35 — 1:2. Барабанов — 7 (бол., Лямкин, Галимов), 52:08 — 2:2.

Победный буллит: Каюмов.

Вратари: Мифтахов — Исаев.

Штраф: 2 — 7.

Броски: 15 (3+5+7+0) — 26 (6+8+7+5).

Судьи: Беляев, Наумов.

1 ноября. Казань. Татнефть-Арена. 8687 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=conference
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)

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