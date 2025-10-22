«Ак Барс» выиграл у «Локомотива» и одержал восьмую победу подряд

22 октября, 21:23
«Ак Барс» дома победил «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0.
Шайба на счету Владимира Алистрова.
Казанцы одержали восьмую победу подряд и с 25 очками занимают второе место в таблице Восточной конференции.
«Ак Барс» прервал трехматчевую победную серию «Локомотива». Ярославцы с 26 очками продолжают лидировать в таблице «Запада».
Muslim Galeev
ЦСКА многодневка?
23.10.2025
Muslim Galeev
А месяц назад Ак Барс хоронили а вон чемпиона победили.
23.10.2025
Мику
Барсы поймали удачу за хвост
22.10.2025
cермЯга
Бооелы в комментах не отставали, надо сказать.
22.10.2025
Константин Мишин
с удовольствием перечитываю статьи СЭ трёхнедельной давности о том что "Ак Барс" безнадёжен и надо срочно менять тренера, а не то будет поздно :rofl::rofl::rofl:
22.10.2025
cермЯга
Летсгоукамон не сдюжил с татарами
22.10.2025
Давлет Нурпиисов
Какого то ху..я из никудышного Локомотива, который случайно ... как то вдруг .. почему и то завоевал ( ну наконец то) кубок строить системную команду? Это команда однодневка- как и Авангард, трактор и прочии лады
22.10.2025
Паснаход
Важная победа в пику скептикам. Наконец-то этот Локомотив обыграли, перебодали... В прошлом сезоне, помню, оба матча были равными, но где-то обидно не везло, в одну шайбу уступили.
22.10.2025
tatarin
И АБсолютно правильно сделал!
22.10.2025