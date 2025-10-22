«Ак Барс» выиграл у «Локомотива» и одержал восьмую победу подряд

«Ак Барс» дома победил «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0. Шайба на счету Владимира Алистрова. Казанцы одержали восьмую победу подряд и с 25 очками занимают второе место в таблице Восточной конференции. «Ак Барс» прервал трехматчевую победную серию «Локомотива». Ярославцы с 26 очками продолжают лидировать в таблице «Запада». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

22 октября, 19:00. Татнефть-Арена (Казань) Ак Барс Локомотив

Muslim Galeev ЦСКА многодневка? 23.10.2025

Muslim Galeev А месяц назад Ак Барс хоронили а вон чемпиона победили. 23.10.2025

Мику Барсы поймали удачу за хвост 22.10.2025

cермЯга Бооелы в комментах не отставали, надо сказать. 22.10.2025

Константин Мишин с удовольствием перечитываю статьи СЭ трёхнедельной давности о том что "Ак Барс" безнадёжен и надо срочно менять тренера, а не то будет поздно :rofl::rofl::rofl: 22.10.2025

cермЯга Летсгоукамон не сдюжил с татарами 22.10.2025

Давлет Нурпиисов Какого то ху..я из никудышного Локомотива, который случайно ... как то вдруг .. почему и то завоевал ( ну наконец то) кубок строить системную команду? Это команда однодневка- как и Авангард, трактор и прочии лады 22.10.2025

Паснаход Важная победа в пику скептикам. Наконец-то этот Локомотив обыграли, перебодали... В прошлом сезоне, помню, оба матча были равными, но где-то обидно не везло, в одну шайбу уступили. 22.10.2025