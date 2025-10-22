Видео
22 октября, 21:23

«Ак Барс» выиграл у «Локомотива» и одержал восьмую победу подряд

Руслан Минаев
Кирилл Семенов (слева), Владимир Алистров (в центре) и Дмитрий Яшкин (справа).
Фото Global Look Press

«Ак Барс» дома победил «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0.

Шайба на счету Владимира Алистрова.

Казанцы одержали восьмую победу подряд и с 25 очками занимают второе место в таблице Восточной конференции.

«Ак Барс» прервал трехматчевую победную серию «Локомотива». Ярославцы с 26 очками продолжают лидировать в таблице «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
22 октября, 19:00. Татнефть-Арена (Казань)
Ак Барс
Локомотив
9

  • Muslim Galeev

    ЦСКА многодневка?

    23.10.2025

  • Muslim Galeev

    А месяц назад Ак Барс хоронили а вон чемпиона победили.

    23.10.2025

  • Мику

    Барсы поймали удачу за хвост

    22.10.2025

  • cермЯга

    Бооелы в комментах не отставали, надо сказать.

    22.10.2025

  • Константин Мишин

    с удовольствием перечитываю статьи СЭ трёхнедельной давности о том что "Ак Барс" безнадёжен и надо срочно менять тренера, а не то будет поздно :rofl::rofl::rofl:

    22.10.2025

  • cермЯга

    Летсгоукамон не сдюжил с татарами

    22.10.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Какого то ху..я из никудышного Локомотива, который случайно ... как то вдруг .. почему и то завоевал ( ну наконец то) кубок строить системную команду? Это команда однодневка- как и Авангард, трактор и прочии лады

    22.10.2025

  • Паснаход

    Важная победа в пику скептикам. Наконец-то этот Локомотив обыграли, перебодали... В прошлом сезоне, помню, оба матча были равными, но где-то обидно не везло, в одну шайбу уступили.

    22.10.2025

  • tatarin

    И АБсолютно правильно сделал!

    22.10.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Ак Барс
    ХК Локомотив (Ярославль)
