«Ак Барс» примет «Локомотив» в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 1 ноября, на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию игры «Ак Барс» — «Локомотив» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также игру в прямом эфире можно смотреть на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги, жителям регионов команд — на казанском канале «ТНВ Татарстан» и ярославском канале «Первый ярославский».

Ключевые события и результат игры «Ак Барс» — «Локомотив» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В этом сезоне КХЛ «Ак Барс» провел 18 матчей и набрал 24 очка, у «Локомотива» — 21 игра и 36 очков.

Матч «Ак Барс» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.