29 октября, 16:30

«Ак Барс» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Ак Барс» и «Металлург» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 29 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» и «Металлург» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в среду, 29 октября. Матч пройдет на льду «Татнефть Арены» в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 19:00. Татнефть-Арена (Казань)
Ак Барс
Металлург Мг

Следить за ключевыми событиями игры «Ак Барс» — «Металлург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Жители Казани могут следить за игрой своей команды на телеканале «ТНВ-Татарстан», а в Магнитогорске трансляция пройдет на телеканале «ТВ-ИН» (начало эфира — в 21.00 по местному времени).

Команда из Казани набрала 29 очков в 20 матчах и занимает второе место в Восточной конференции. Магнитогорцы с 32 очками в 20 играх идут на первой строчке «Востока».

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
