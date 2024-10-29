«Ак Барс» победил «Металлург», Яшкин и Галимов забросили по две шайбы

«Ак Барс» дома обыграл «Металлург» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1. У хозяев дубли оформили Артем Галимов и Дмитрий Яшкин, две голевые передачи сделал Александр Барабанов. У гостей шайбу забросил Данила Юров. Казанцы одержали третью победу подряд. «Ак Барс» набрал 24 очка и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Магнитка» с 21 очком — на 5-й строчке. FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) Голы: Яшкин — 8 (Барабанов, Семенов), 17:01 — 1:0. Галимов — 7 (Сафонов, Коршков), 18:49 — 2:0. Юров — 5, 22:15 — 2:1. Яшкин — 9 (бол., Барабанов, Галимов), 50:52 — 3:1. Галимов — 8 (п.в., Коршков), 59:42 — 4:1. Вратари: Мифтахов (16:57 — 17:01) — Смолин (54:31 — 56:35, 58:53 — 59:42). Штраф: 8 — 8. Броски: 38 (10+15+13) — 35 (17+9+9). Судьи: Гашилов, Сергеев. 29 октября. Казань. Татнефть-Арена.