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Сегодня, 21:47

«Ак Барс» победил «Металлург», Яшкин и Галимов забросили по две шайбы

Руслан Минаев
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«Ак Барс» дома обыграл «Металлург» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев дубли оформили Артем Галимов и Дмитрий Яшкин, две голевые передачи сделал Александр Барабанов. У гостей шайбу забросил Данила Юров.

Казанцы одержали третью победу подряд. «Ак Барс» набрал 24 очка и занимает третье место в таблице Восточной конференции.

«Магнитка» с 21 очком — на 5-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы: Яшкин — 8 (Барабанов, Семенов), 17:01 — 1:0. Галимов — 7 (Сафонов, Коршков), 18:49 — 2:0. Юров — 5, 22:15 — 2:1. Яшкин — 9 (бол., Барабанов, Галимов), 50:52 — 3:1. Галимов — 8 (п.в., Коршков), 59:42 — 4:1.

Вратари: Мифтахов (16:57 — 17:01) — Смолин (54:31 — 56:35, 58:53 — 59:42).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 38 (10+15+13) — 35 (17+9+9).

Судьи: Гашилов, Сергеев.

29 октября. Казань. Татнефть-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)

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